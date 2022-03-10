Натравившего собаку на двоих полицейских россиянина отправили в колонию

В Башкирии осудили натравившего ротвейлера на участкового и эксперта-криминалиста мужчину

В Башкирии семейную пару осудили за применение насилия в отношении полицейских. Об этом в четверг, 10 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Суд приговорил 35-летнего жителя Благовещенского района к двум годам колонии строгого режима, а его 35-летнюю супругу — к году и шести месяцам лишения свободы условно. Они частично признали свою вину.

По данным следствия, эксперт-криминалист и участковый пришли к подсудимому по заявлению его бывшей жены о том, что тот не отдает ей ребенка. Во время беседы отец и его новая сожительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали прогонять стражей порядка. Когда те отказались уйти, мужчина снял с привязи ротвейлера и дал ему команду напасть на полицейских, пес укусил криминалиста за руку. Когда фигуранта пытались задержать, женщина несколько раз ударила участкового по голове и другим частям тела.

10 марта сообщалось, что в Оренбуржье собака покусала 10-летнего ребенка во время прогулки.

