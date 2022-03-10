Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Натравившего собаку на двоих полицейских россиянина отправили в колонию

В Башкирии осудили натравившего ротвейлера на участкового и эксперта-криминалиста мужчину

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Башкирии семейную пару осудили за применение насилия в отношении полицейских. Об этом в четверг, 10 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Суд приговорил 35-летнего жителя Благовещенского района к двум годам колонии строгого режима, а его 35-летнюю супругу — к году и шести месяцам лишения свободы условно. Они частично признали свою вину.

По данным следствия, эксперт-криминалист и участковый пришли к подсудимому по заявлению его бывшей жены о том, что тот не отдает ей ребенка. Во время беседы отец и его новая сожительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали прогонять стражей порядка. Когда те отказались уйти, мужчина снял с привязи ротвейлера и дал ему команду напасть на полицейских, пес укусил криминалиста за руку. Когда фигуранта пытались задержать, женщина несколько раз ударила участкового по голове и другим частям тела.

10 марта сообщалось, что в Оренбуржье собака покусала 10-летнего ребенка во время прогулки.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине
За невыполнение закона «о приземлении» предложили ввести оборотные штрафы
Раскрыты характеристики дешевого ноутбука Apple
Мария Шукшина высказалась о будущем России
Назван срок прекращения членства России в Совете Европы
В отношении нанесшего на форму букву Z российского гимнаста открыли дело
В Совфеде заявили о нарушении Советом Европы устава из-за давления на Россию
Shiseido приостановит поставку продукции в Россию
Бастрыкин велел разобраться с делом защищавшего жену россиянина
Сомнолог назвала пять правил для бодрящего дневного сна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.