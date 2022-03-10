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Оценены последствия отказа США от российских энергоносителей

Бизнесмен Шостак заявил, что у США нет запасного плана после запрета импорта нефти из РФ

Фото: Pixabay

Директор консалтинговой компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак оценил последствия отказал США от российских энергоносителей. Он заявил в беседе с РИА Новости, что у Вашингтона нет запасного плана после запрета импорта нефти из России.

«С точки зрения внутренней ситуации ясно, что у администрации нет запасного плана, на который можно рассчитывать. США могут быстро оказаться в рецессии, поэтому вопрос, как долго средний потребитель в США и экономика смогут принимать удар», — указал бизнесмен.

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По мнению Шостака, альтернативным вариантом для Соединенных Штатов будет ослабление политических режимов Саудовской Аравии или Венесуэлы, которые будут использовать все возможности, чтобы диктовать цены с позиции силы.

Эксперт добавил, что Вашингтон до последнего не собирался вводить запрет на импорт энергоносителей, администрация президента Джо Байдена была вынуждена это сделать под давлением конгресса.

Шостак уверен, что на российский продукт всегда найдется покупатель, поставщики перенаправят танкеры, предназначенные для США, в Азию, хоть и испытают определенные логистические проблемы. Он заключил, что продажа энергоресурсов будет осуществляться Россией на уровне, достаточном для обеспечения бюджета.

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в Соединенные Штаты запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Марина Совина
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