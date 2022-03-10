Мария Шукшина высказалась о будущем России

Актриса Шукшина верит, что культурная жизнь в России изменится в лучшую сторону

Актриса Мария Шукшина произнесла речь о будущем России. Ее слова приводит Teleprogramma.

Артистка высказалась на вручении премии «Фигаро», на которой получила звание «Лучшие из лучших» в номинации «За правду в искусстве и в жизни». По мнению Шукшиной, с принятием указа об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» культурная жизнь в стране изменится в лучшую сторону.

«Люди и правда устали от засилья пошлости, содомии, русофобии, бездушности современного искусства. И я верю, что сейчас все только начинается!» — заявила Шукшина.

Заслуженная артистка России подчеркнула, что ее обрадовало попадание фильма «Родитель» в список номинантов на награду. Однако лента, затрагивающая проблему наркомании, не прошла во второй тур.

Ранее Шукшина обвинила российских режиссеров в создании порнографии и деградации нравов. Она заявила, что отечественные кинематографисты настроены на разрушение общества.

