Российского актера обвинили в избиении до смерти бывшего замминистра

В Москве актера Нейжмак-Иорданского обвинили в избиении до смерти экс-замминистра Тропко

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего актера Глеба Нейжмак-Иорданского, обвиняемого в избиении до смерти бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко. Об этом в четверг, 10 марта, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичной прокуратуры.

По данным ведомства, преступление было совершено 18 ноября 2021 года рядом с подъездом одного из жилых домов на улице Генерала Ермолова. Ранее сообщалось, что обвиняемый оставил вход в подъезд открытым, подставив камень к входной двери, чтобы та не закрывалась. 69-летний Тропко, который был старшим по подъезду, попытался объяснить, что так делать нельзя, потому что таким образом можно сломать электронику двери. В ответ на замечание Нейжмак-Иорданский пообещал расправиться с Тропко, после чего на экс-замминистра было совершено нападение: актер нанес потерпевшему множественные удары ногами и руками.

После избиения Тропко был госпитализирован с травмами головы, а через две недели скончался. Личность нападавшего установили благодаря камерам видеонаблюдения. В отношении него возбудили дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека из хулиганских побуждений»), а позже отправили в СИЗО.

Глеб Нейжмак-Иорданский — близкий друг актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина. Среди друзей он известен под кличкой Люцифер.