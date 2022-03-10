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Украинка набросилась на говорившую на русском девушку в Испании

В Испании украинка напала на беседовавшую по-русски с мамой девушку

Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Мадриде украинка набросилась на гражданку Испании русского происхождения за то, что та говорила на родном языке. Девушка рассказала о случаях русофобии и том, что боится говорить по-русски. Об этом сообщает «360».

«Я ехала в метро и разговаривала с мамой по телефону, и я была в наушниках, так что меня не было громко слышно. И вдруг на меня напала украинка. Начала на меня материться, орать», — рассказала пострадавшая. Девушка призналась, что ей было очень страшно, так как она слышала о нападении на других русских от коллеги. По ее словам, она выбежала из вагона на следующей станции метро.

«С тех пор мне очень страшно разговаривать на русском, когда я на улице, потому что сразу на меня все смотрят или что-нибудь скажут», — поделилась переживаниями девушка. Она добавила, что русских в Испании могут не впустить в общественное место, пока те не скажут, что им стыдно за действия России на Украине.

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Сведения об участившихся случаях русофобии приходят из стран Запада на фоне начавшейся российской спецоперации на Украине. Граждане России и постоянно проживающие в Европе и США русские сталкиваются с проявлением негативного отношения. Несмотря на то что правительства европейских стран выступают против любых форм дискриминации, некоторые из них в то же время грозят уголовной ответственностью за поддержку позиции России в украинском кризисе.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал об убежденности Кремля в агрессии стран Запада против всего русского.

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Дмитрий Настасьев
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