Украинка набросилась на говорившую на русском девушку в Испании

В Испании украинка напала на беседовавшую по-русски с мамой девушку

В Мадриде украинка набросилась на гражданку Испании русского происхождения за то, что та говорила на родном языке. Девушка рассказала о случаях русофобии и том, что боится говорить по-русски. Об этом сообщает «360».

«Я ехала в метро и разговаривала с мамой по телефону, и я была в наушниках, так что меня не было громко слышно. И вдруг на меня напала украинка. Начала на меня материться, орать», — рассказала пострадавшая. Девушка призналась, что ей было очень страшно, так как она слышала о нападении на других русских от коллеги. По ее словам, она выбежала из вагона на следующей станции метро.

«С тех пор мне очень страшно разговаривать на русском, когда я на улице, потому что сразу на меня все смотрят или что-нибудь скажут», — поделилась переживаниями девушка. Она добавила, что русских в Испании могут не впустить в общественное место, пока те не скажут, что им стыдно за действия России на Украине.

Сведения об участившихся случаях русофобии приходят из стран Запада на фоне начавшейся российской спецоперации на Украине. Граждане России и постоянно проживающие в Европе и США русские сталкиваются с проявлением негативного отношения. Несмотря на то что правительства европейских стран выступают против любых форм дискриминации, некоторые из них в то же время грозят уголовной ответственностью за поддержку позиции России в украинском кризисе.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал об убежденности Кремля в агрессии стран Запада против всего русского.