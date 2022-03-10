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Суд приговорил бывшего вице-мэра российского города к восьми годам колонии

Бывшего вице-мэра Воронежа Антиликаторова осудили на 8 лет за взятку в 1,5 миллиона рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Центральный районный суд Воронежа приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего вице-мэра города Алексея Антиликаторова. Об этом в четверг, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд признал его виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Помимо наказания в виде реального срока Антиликаторову запретили занимать государственные должности в течении восьми лет. Его также оштрафовали на полтора миллиона рублей. 32-летний подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

По данным следствия, в апреле 2018 года экс-заместитель главы администрации получил от бизнесмена взятку в размере 1,5 миллиона рублей за содействие в продлении работы двух ярмарок. В управлении предпринимательства города намеревались расторгнуть договор с их владельцем в одностороннем порядке из-за нарушения условий. Позже преступление выявили сотрудники ФСБ.

30 ноября сообщалось, что бывшего мэра Пятигорска осудили на три года колонии за превышение полномочий.

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Елизавета Новикова
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