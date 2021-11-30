Бывшего мэра Пятигорска осудили на три года колонии за превышение полномочий

Ленинский районный суд Ставрополя приговорил бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева к трем годам колонии за превышение должностных полномочий. Об этом во вторник, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Суд признал Травнева виновным по двум из четырех эпизодов: подписание незаконных постановлений администрации города о разрешении на строительство объектов в зоне горно-санитарной охраны. По одному из эпизодов преступления истек срок давности, а по другому он был оправдан. По двум оставшимся эпизодам бывший мэр Пятигорска был признал виновным. Помимо этого, его лишили права занимать должности на госслужбе сроком на три года. Суд также удовлетворил гражданский иск заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя о взыскании с осужденного штрафа из-за экологического ущерба на сумму в 600 тысяч рублей.

Травнев вину не признал, так как, по его словам, он подписывал постановления после согласований с различными специалистами. Однако судья возразила, что проверка постановлений другими людьми не отменяет вины экс-мэра.

По данным следствия, бывший мэр Пятигорска с 2011 по 2013 год незаконно выдал разрешения на строительство автозаправки, автосалона и магазина на земле, находящейся в пределах зоны горно-санитарной охраны. В результате окружающей среде был нанесен ущерб на 623 тысячи рублей. Кроме того, в 2016 году Травнев разрешил строительство многоэтажных зданий на муниципальной земле, перед этим изменив вид их использования. Это привело к убыткам более чем на 5,2 миллиона рублей.