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В ВОЗ предрекли Украине приход «всадника Апокалипсиса»

ВОЗ обеспокоилась всплеском инфекций из-за ситуации на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоились, что ситуация на Украине может привести к резкому всплеску инфекционных заболеваний. Оценивая сложившееся положение, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предрек стране приход «одного из четырех всадников Апокалипсиса». Его цитирует РИА Новости.

Райан указал на нехватку продовольствия и масштабное перемещение людей, назвав такие условия идеальными для распространения инфекций, будь то COVID-19, полиомиелит, корь или холера.

«Нехватка еды, люди перемещаются. Мы видели подобное в регионе Африканского Рога. Трагически, инфекционные заболевания всегда ассоциировались с одним из четырех всадников Апокалипсиса. А инфекционные заболевания и конфликты тесно взаимосвязаны», — констатировал директор программы ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что подобные ситуации неоднократно происходили и продолжают происходить в различных регионах мира во время конфликтов или природных катастроф, но для людей может стать шоком, что такое происходит в Европе, где было приложено много усилий по искоренению заразных заболеваний.

Райан считает, что кризис здравоохранения на Украине только усугубляется, к тому же многие больницы испытывают трудности с электричеством и топливом. «Сейчас мы пытаемся забинтовать смертельную рану. Мир должен открыть глаза на это. Медицинские работники на Украине исключительно храбрые люди, и мы будем делать все, что в наших силах, чтобы поддержать их», — заявил представитель ВОЗ.

Ранее в ВОЗ заявили, что ситуация на Украине может усилить распространение COVID-19. Представитель организации Мария Ван Керкхове предрекла интенсивный рост числа зараженных, напомнив, что пандемия не остановится из-за конфликта.

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Антон Похиляк
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