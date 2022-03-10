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Президент Венесуэлы заявил начале новой мировой войны

Президент Венесуэлы Мадуро призвал страны прекратить санкционное противостояние
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новая мировая война уже началась, в связи с чем призвал каждую из стран не допускать эскалации напряженности. Он отметил, что санкционное давление на экономики каких-либо отдельных стран может стать триггером для усиления кризиса и возникновение крупномасштабного вооруженного конфликта, сообщает ТАСС.

«Венесуэла бьет в набат, мировая война уже началась, и ее первая фаза носит экономический характер. Санкции, эмбарго, неопределенность с поставками нефти, топлива, железа, стали, пшеницы, удобрений, кукурузы, риса, сырья в целом, неопределенность с ценами на продовольствие, сырье, энергоресурсы, а также с использованием валют, финансовых систем. Это делается для того, чтобы выкручивать руки странам и регионам», — заявил Мадуро.

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Он настаивает на том, чтобы государства прекратили устраивать санкционное противостояние, поскольку это может представлять угрозу для существования человечества и планеты.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств договорились об усилении санкций против России, чтобы вызвать максимальный экономический эффект, а также обсудили поставки Киеву оружия, необходимого для собственной защиты.

Марина Совина
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