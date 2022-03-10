Джонсон пообещал Зеленскому усилить антироссийские санкции

Премьер Великобритании Джонсон пообещал президенту Зеленскому усилить санкции против РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав продолжать усиление санкций против России. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией, которое приводит ТАСС.

«Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект. Он также обрисовал ту работу, которую осуществляет Великобритания, чтобы обеспечить Украину оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, он обсудил с американским коллегой предоставление Вашингтоном военной помощи Киеву. Также министр подчеркнул, что необходимо усиливать давление на Россию до тех пор, пока она не прекратит военную спецоперацию в Донбассе.