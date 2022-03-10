Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон пообещал Зеленскому усилить антироссийские санкции

Премьер Великобритании Джонсон пообещал президенту Зеленскому усилить санкции против РФ
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав продолжать усиление санкций против России. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией, которое приводит ТАСС.

«Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект. Он также обрисовал ту работу, которую осуществляет Великобритания, чтобы обеспечить Украину оружием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя», — сказано в сообщении.

Материалы по теме:
«Украина рушится на наших глазах» Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
«Украина рушится на наших глазах»Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
26 февраля
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, он обсудил с американским коллегой предоставление Вашингтоном военной помощи Киеву. Также министр подчеркнул, что необходимо усиливать давление на Россию до тех пор, пока она не прекратит военную спецоперацию в Донбассе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон отказался поддерживать передачу истребителей Украине
Tesla уличили в безответственности
Раскрыты последствия роста цен на нефть
Восьмилетний ребенок спас всю семью из пожара
США опровергли разработку биологического и химического оружия
Госсекретарь США и глава МИД Чехии обсудили помощь Украине
Юрист предупредил россиян о мошенничестве с кредитами
Джонсон пообещал Зеленскому усилить антироссийские санкции
Французский шансонье назвал главные качества москвичей
На Украине заявили о поддержке ускоренного вступления страны в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.