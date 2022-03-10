США объяснили позицию по поставкам ЗРК на Украину

США продолжат поставлять Украине ЗРК, размещение комплексов Patriot не обсуждается

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс объяснил позицию страны по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) на Украину. Его слова передает РИА Новости.

По словам Прайса, американская сторона продолжит поставлять украинским партнерам зенитные системы. Кроме того, в распоряжении ВВС Украины остаются несколько полностью боеготовых эскадрилий.

При этом в Пентагоне заявили, что возможность размещения на Украине комплексов Patriot не обсуждается. Как пояснил представитель ведомства, размещение систем потребовало бы присутствия в стране американских военных для их эксплуатации. «Мы ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут», — заключил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за время проведения специальной операции на Украине уничтожили 90 процентов украинских ЗРК большой и средней дальности.