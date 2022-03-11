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Премьер Китая заявил о решении покинуть пост

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что покинет пост в следующем году

Фото: Globallookpress.com

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян решил покинуть свой пост в следующем году. С таким заявлением политик выступил на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в 2023 году также сменится состав китайского правительства. Ли Кэцян пообещал, что вместе с коллегами сделает все, чтобы выполнить свои обязанности и исполнить обещания. «Мы по-прежнему стоим перед сложной международной обстановкой и многими вызовами. У нас также много проблем и вызовов внутри страны», — подчеркнул премьер.

Ли Кэцян был назначен главой Госсовета КНР в 2013 году, в 2018 году он был переизбран на второй пятилетний срок. Согласно конституции страны, он может занимать свой пост не более двух сроков подряд. При этом такое же ограничение действует для председателя КНР Си Цзиньпина. Однако в 2018-м парламент Китая принял поправку, согласно которой одно и то же лицо может неограниченно переизбираться на должность председателя.

Виктория Кондратьева
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