Стилистка назвала старящую женщин одежду

Стилистка Габриэль Тир заявила, что черные наряды визуально старят женщин

Британская стилистка назвала предметы гардероба, которые визуально старят женщин. На эту тему она порассуждала в интервью с The Sun.

Жительница Лондона Габриэль Тир перечислила распространенные ошибки клиенток при составлении нарядов, из-за которых они выглядят старше своих лет. Во избежание этой проблемы она порекомендовала отказаться от образов в черном цвете и акцентировать внимание на разноцветных аксессуарах или яркой помаде.

Еще одна модная ошибка, по мнению собеседницы издания, состоит в том, что женщины часто надевают одежду неправильного размера, поскольку чувствуют себя неуверенно из-за изменившейся с возрастом фигуры. «Покупатели часто приобретают слишком большие вещи в надежде выглядеть стройнее — это неправильно, обязательно ищите именно свой размер и фасон», — заявила она.

Помимо этого, стилистка посоветовала зрелым читательницам перестать покупать массивные сапоги и лоферы, несмотря на их растущую популярность в 2022 году. Тир заверила, что подобная обувь чересчур маскулинная и не подходит большинству женщин. Аналогичное мнение она высказала по поводу мини-юбок — их могут носить только обладательницы худых ног, считает эксперт.

В заключение специалистка напомнила, что во время шопинга лучше приобретать небольшое количество вещей, фокусируя внимание на их качестве. «Если ткань дешевая — вы будете выглядеть дешево, и неважно, сколько денег вы заплатили», — заверила британка.

В августе 2021 года журналистка портала Who What Wear раскрыла способ выглядеть «дорого» без больших затрат. Максин Эггенбергер подчеркнула, что для такой цели идеально подойдут трикотажные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные образы смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.