Австралия откажется от российских нефти и газа

Австралия через 45 дней запретит импорт энергоносителей из России

Австралийские власти откажутся от импорта из России таких товаров, как нефть, нефтепродукты, газ и уголь, следует из заявлений пресс-секретаря министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, которые цитирует The Guardian.

Поставки должны запретить через 45 дней, когда два основных нефтеперерабатывающих завода Австралии получат уже оплаченные партии российской нефти. Страна не выступает крупным импортером российских энергоносителей, однако, как следует из заявлений, скоординированные усилия с другими странами должны «на коллективном уровне» сократить доходы России.

По словам представителя министра, у Австралии есть адекватные запасы топлива и разнообразные и надежные цепочки поставок. Вместе с тем цена на бензин в крупных городах страны растет.

Ранее импорт российских энергоносителей запретили США. Президент Джо Байден подписал соответствующий указ 8 марта. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Великобритания тогда же объявила, что перестанет импортировать российскую нефть и нефтепродукты к концу 2022 года. Решения наряду с другими санкциями последовали в ответ на военную операцию на Украине, объявленную президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.