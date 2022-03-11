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Лукашенко заявил об идущих к Чернобылю иностранных наемниках

Лукашенко доложил Путину о двигающихся вдоль границы к Чернобыльской АЭС наемниках

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что в сторону Чернобыльской АЭС двигаются иностранные наемники. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, наемники идут вдоль границы Белоруссии, хотят перерезать пути движения российских войск и ударить по позициям военнослужащих, которые «остались с белорусско-российских учений».

«И они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок. Не такие они простые. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать», — добавил Лукашенко.

Накануне глава Белоруссии заявил, что разведка его страны обнаружила наемников, которые «двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля». «Сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли. Ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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