Умер звезда шоу «Улица Сезам» Эмилио Дельгадо

Актер Эмилио Дельгадо, известный по шоу «Улица Сезам», умер на 82-м году жизни

Умер мексикано-американский актер Эмилио Дельгадо, который более 40 лет играл персонажа Луиса в детском сериале «Улица Сезам». Об этом сообщает CNN со ссылкой на вдову артиста Кэрол Дельгадо.

Известно, что мужчина скончался на 82-м году жизни в четверг, 10 марта. По словам его супруги, причиной смерти стал рак крови.

Эмилио Дельгадо родился 8 мая 1940 года в городе Калексико, штат Калифорния. Свою творческую карьеру он начал в 1968 году с роли в проекте канала PBS Song of the Race. С 1971-го по 2015 год он играл в «Улице Сезам». Персонаж актера по имени Луис стал самым долгоживущим на американском телевидении. В официальном сообщении команды сериала Дельгадо назвали «любимым членом семьи Сезам». Там же отмечалось, что «его теплота и юмор приглашали детей разделить дружбу, которая передавалась из поколения в поколение».

Дельгадо также участвовал в создании театральных постановок и появлялся в таких американских телешоу, как «Гавайи 5-0», «Куинси», «Шоу Лу Гранта» и «Полицейская история». Артист продолжал работать вплоть до начала пандемии COVID-19. В конце 2020 года у Дельгадо диагностировали множественную миелому.