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Премьера Эстонии высмеяли за предложение «изолировать Россию»

Пользователи подняли на смех премьера Эстонии Каллас, предложившую «изолировать Россию»
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: IMAGO / Christoph Hardt / Global Look Press

Пользователи соцсети Twitter подняли на смех премьер-министра Эстонии Каю Каллас за предложение «изолировать Россию» с помощью санкций. В частности, она призвала ограничить для Москвы работу с криптовалютой. На это обратило внимание РИА Новости.

«Просто запретите интернет, тогда никто не сможет совершать сделки», — предложил @praisesminem. «Помните, что Китай может поднять Россию. Эти санкции только сделают их сильнее и на шаг приблизит к отказу от доллара», — отметил @Alekahmet. «Эстония, все ограничить невозможно! Я думаю, что важнее говорить с русскими по-русски. В зоне ЕС только в странах Балтии есть русскоязычные люди. Общение важно, я считаю», — высказался @nurbek_achil.

В конце января Кая Каллас призвала Германию оказать помощь Украине на фоне осложнения ситуации в стране. По ее словам, все европейские страны были согласны с тем, что «Россия агрессивно нагнетает ситуацию».

Марина Совина
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Премьера Эстонии высмеяли за предложение «изолировать Россию»
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