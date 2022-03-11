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Во Франции обеспокоились возможным исчезновением российских удобрений

BFMTV рассказало об опасениях французских фермеров из-за доступности российских удобрений

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Французское сельское хозяйство в значительной степени зависит от поставок удобрений из России, которые могут исчезнуть на фоне развития ситуации вокруг Украины, пишет BFMTV. Так, 12,5 процента импорта карбамида, одного из самых популярных во французском сельском хозяйстве удобрений, приходится именно на Россию.

Москва в ответ на западные санкции уже рекомендовала производителям временно остановить экспорт удобрений, а кроме того, поставки могут оказаться под угрозой и из-за самих санкций в отношении финансового и логистического секторов. Цены на азотные удобрения и так росли с конца лета, и рост только ускорился на фоне событий на Украине.

«Французские фермеры начинают беспокоиться, поскольку видят, как цены на удобрения поднимаются все выше день ото дня. Кроме того, беспокойство все больше касается самого вопроса доступности удобрений», — рассказал об опасениях вице-президент ключевого сельскохозяйственного профсоюза страны FNSEA.

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В текущем году соответствующие работы на полях уже практически завершены, однако закупки на следующий проводят весной и осенью, и неясно, хватит ли удобрений на будущий год.

10 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что препятствование поставкам российских удобрений будет иметь серьезные последствия в мире, писал ТАСС. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проблемы возникают с отказом европейским перевозчиков грузить российскую продукцию на свои корабли. По его словам, Россия может и переориентировать экспорт в случае продолжения проблем с логистикой.

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Платон Щукин
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