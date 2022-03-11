Cнизился спрос на недвижимость среди россиян

Спрос на новостройки в России снизился на 15% из-за сложностей с ипотекой

Российские риелторы рассказали «Известиям» о снижении спроса на недвижимость среди россиян.

Так, спрос на новостройки упал на 15 процентов, на вторичное жилье — на 12. Причиной стали сложности с ипотечным кредитованием и прекращение роста доходов населения. При пессимистичном развитии ситуации на Украине, спрос может уменьшиться на 50 процентов, считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев предположил, что доступность жилья снизилась из-за кризиса: роста цен, отсутствия увеличения доходов, возможности взять ипотеку. «С новыми проектами ситуация еще хуже: неясно, будут ли достроены дома на фоне подорожания стройматериалов и увеличения ставок проектного финансирования для девелоперов», — добавил он. По мнению Апрелева, сейчас большинство займет «выжидательную позицию» до стабилизации экономики.

Ранее москвичей предупредили о снижении цен на квартиры. Сообщалось, что вторичный рынок жилья в столице из-за снижающегося спроса и дорогой ипотеки ждет падение активности. В зоне риска — низколиквидные объекты, у которых есть вероятность подешеветь на десять процентов, полагает специалист по недвижимости Валерий Летенков.