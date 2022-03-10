Москвичей предупредили о снижении цен на квартиры

Риелтор Летенков заявил, что цены на низколиквидное жилье в Москве снизятся на 10%

Вторичному рынку жилья в Москве из-за снижающегося спроса и дорогой ипотеки грозит падение активности. В зоне риска — низколиквидные объекты, которые могут подешеветь на десять процентов, полагает специалист по недвижимости Валерий Летенков. Экспертное мнение есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению Летенкова, из-за нестабильности многие покупатели и продавцы квартир в обозримом будущем уйдут с рынка. Предложений станет меньше, и это поможет держать ценники. «Колоссального снижения цен мы не прогнозируем», — заявил риелтор.

Но, по его словам, под самым большим ударом окажутся низколиквидные объекты. «В этот список стоит отнести квартиры в хрущевках, которые не попали в программу реновации, это квартиры на первых этажах, со смежными комнатами, без балконов, с маленькими кухнями», — уточнил специалист. Стоимость таких лотов может заметно снизиться, предупредил он.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что вторичный рынок жилья в Москве существенно перегрет, а подорожание ипотеки усугубляет последствия роста цен на квартиры и увеличивает вероятность наступления стагнации в 2022 году.