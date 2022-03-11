Близкие солиста «Отпетых мошенников» Тома Хаоса назвали причину его смерти

Близкие Тома Хаоса из «Отпетых мошенников» заявили, что он покончил с собой

Близкие солиста группы «Отпетые мошенники» Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров) назвали причину его смерти. Об этом сообщает Super.

Жена экс-участника «Отпетых мошенников» Гарика Богомазова Виктория Богомазова заявила, что артист покончил с собой, так как не выдержал психологической атаки. «Дело в том, что его просто довели до этого. Я думаю, что был какой-то либо звонок, либо сообщение. Сейчас семья с полицией будут смотреть телефон», — сказала она.

По словам Богомазовой, до суицида Тома Хаоса довел лидер коллектива Сергей Аморалов. Сначала он выгнал из группы Гарика Богомазова, а затем и Вячеслава Зинурова.

«Потом просто началась травля, когда Слава поднял вопрос по поводу финансов. Их это очень сильно разозлило, что он сор из избы выносит. Видимо, решили устроить ему травлю, чтобы он молчал и боялся. Жена Аморалова смонтировала и слила в сеть ролик, где якобы Слава нелестно отзывается о детях-инвалидах. Он очень сильно переживал», — поделилась Виктория Богомазова.

О смерти Вячеслава Зинурова стало известно 10 марта. Ему было 50 лет.