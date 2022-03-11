В Минфине решили помочь успевшим купить доллары россиянам

Замминистра финансов Моисеев объяснил продажу золота за валюту желанием помочь россиянам

Решение позволить россиянам покупать химически чистое золото за иностранную валюту связано с желанием властей помочь тем, кто в панике приобрел доллары и теперь не знает, что с ними делать. Об этом на заседании в Госдуме заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

По его словам, такие операции позволят стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Ведь если большое количество наличной валюты, которая на руках у граждан, вернется в оборот, то ее дефицит в экономике сократится.

Также Моисеев подчеркнул, что мера поддержит внутренний рынок и российские аффинажные заводы, которые после введения санкций не могут свободно продавать золото за рубеж. В настоящее время этот процесс значительно усложнился.

Чиновник уверяет, что хранить наличные доллары в ячейках банка или «под подушкой» бессмысленно, вредно и опасно. По его мнению, вскоре граждане смогут осознать, что хранить золото гораздо надежнее. Где именно его хранить, Моисеев не уточнил.

Закон, разрешающий уполномоченным банкам продавать физлицам драгоценные металлы в слитках за наличную иностранную валюту, Госдума приняла в пятницу.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц. Ранее налог составлял 20 процентов. В пояснительной записке к документу говорилось, что такая мера вводится в рамках дедолларизации экономики.