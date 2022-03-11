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В Крыму ФСБ задержала мужчину за захват заложника и угрозы взорвать отель

В Евпатории сотрудники ФСБ задержали мужчину за захват заложника и угрозы взорвать отель

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Евпатории (Крым) мужчину, который взял в заложники в гостиничном номере женщину и угрожал взорвать отель. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным спецслужбы, 11 марта в 8:20 на номер «112» поступил звонок от неизвестного: он заявил, что «хочет увидеть начальника отдела полиции» и в противном случае пригрозил «все взорвать». Также в ходе переговоров мужчина потребовал предоставить машину для него и его заложника. Однако при попытке сесть в автомобиль преступника задержали.

Ранее 11 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию в России и Белоруссии по поимке участников интернет-сообщества, которые занимались массовым распространением ложных сообщений с угрозами взрывов в торговых центрах и социальных объектах.

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Владимир Шарапов
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