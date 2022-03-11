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Российские полицейские задержали действовавшего под видом девушки мошенника

В Петрозаводске мошенник под женским аккаунтом выманил 330 тысяч рублей у знакомого

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Полицейские задержали по делу о мошенничестве 32-летнего жителя Петрозаводска, который действовал в интернете под женским аккаунтом и выманил у знакомого 300 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию поступило заявление от мужчины, который рассказал, что в одной из соцсетей познакомился с девушкой из Санкт-Петербурга. Потерпевший общался с новой знакомой в течение нескольких недель, после чего она начала просить у него деньги на лекарства, проезд в транспорте и оплату счета телефона. Мужчина ей не отказывал и за четыре месяце перевел 330 тысяч рублей. Когда разговор заходил о личной встрече, девушка отказывалась из-за занятости на работе. В один из дней мужчина увидел, что аккаунт его подруги заблокирован, и осознал, что стал жертвой аферистов.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Спустя время сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след подозреваемого. В ходе обыска в его квартире были изъяты банковские и сим-карты, телефоны, компьютерная техника и другие предметы. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. В полиции полагают, что он может быть причастен к серии аналогичных преступлений на территории Карелии, Мурманской области и Подмосковья.

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Елизавета Новикова
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