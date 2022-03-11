Нацбанк Казахстана объяснил трудности с наличной валютой

В Казахстане трудности с наличной иностранной валютой объяснили возросшим спросом

В Казахстане объяснили трудности с наличной иностранной валютой в обменных пунктах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка страны.

По заявлениям регулятора, это связано с возросшим спросом со стороны населения. Еще в банке сказали о «логистических затруднениях с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации».

«С учетом сложившейся ситуации, Национальным банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной Резервной системы — центрального банка США», — сказано в сообщении.

Ранее местное издание Tengri News написало, что в большинстве обменников в Нур-Султане закрыли продажу долларов, причем подобная ситуация наблюдется и в других городах страны.

«В Халык-банке не было ни покупки, ни продажи — они ссылаются на технические проблемы. Та же самая история с Kaspi-банком и остальными банками, входящими в ведущую пятерку», — рассказал президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.