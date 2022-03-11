«ВКонтакте» запустила гранты на 100 миллионов рублей для поддержки клипмейкеров

«ВКонтакте» дала возможность получить гранты пользователям «Клипов»

Платформа коротких вертикальных видео от «ВКонтакте» решила поддержать создателей контента и запустила программу грантов. На площадке появится рейтинг клиперов, который будет формироваться по количеству просмотров. По итогам кампании лучшие авторы получат выплаты из общего бюджета в 100 миллионов рублей. Клипы «ВКонтакте» запускают программу поддержки в ответ на рекордный рост интереса авторов к платформе.

Программа продлится два месяца. Принять участие в ней смогут все пользователи «Клипов». Для этого достаточно заполнить анкету и снять клип-визитку о себе и своем творчестве.

Кампания пройдет в два этапа. В конце каждого месяца команда платформы будет подводить итоги и формировать рейтинг лучших клиперов по общему количеству просмотров. В будущем за топом авторов можно будет следить на вкладке «Тренды» в клипах ВКонтакте».

Учитываются только оригинальные вертикальные видео хорошего качества, которые ранее не публиковались на других площадках и не нарушают авторские права. Команда «Клипов» будет отслеживать накрутки и продвижение роликов с помощью рекламы — засчитываются только органические уникальные просмотры. Попавшие в топ авторы получат выплаты в зависимости от позиции в рейтинге. Программа распространяется как на новых авторов, так и на тех, кто уже выкладывал клипы ранее.

«Мы запускаем масштабную программу грантов для поддержки авторов клипов "ВКонтакте". Для многих клиперов создание роликов уже давно стало основным источником дохода. Мы хотим поддержать их творчество и выделяем 100 миллионов рублей. Лучшие авторы клипов попадут в топ-рейтинг и разделят общий призовой фонд. По окончании этой программы мы планируем сформировать план по развитию и созданию новых инструментов монетизации для авторов клипов "ВКонтакте"», — заявила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Подробные условия участия в программе и ответы на основные вопросы доступны по ссылке.

