Обвиняемым в убийстве двух девушек полицейским вынесли оправдательный вердикт

В Бурятии сочли недоказанной вину полицейских по делу о двойном убийстве в 2002 году

В Кабанском районе Бурятии коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт по делу об убийстве двух девушек в местности Клюквенная падь. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает «Байкал-Daily».

Они сочли недоказанной вину фигурантов, обвиняемых в преступлении, совершенном в августе 2002 году. Тогда в 50 километрах от Байкала в яме были найдены обгоревшие тела 17-летней и 18-летней девушек с признаками насильственной смерти. Оказалось, что одна из них была студенткой медицинского колледжа, а вторая окончила местную школу. Изначально найти виновных в их гибели следователям не удалось.

В течение 17 лет дело оставалось нераскрытым, а в 2019 году появилась новая свидетельница — их знакомая. Она сказала, что молчала, так как ей угрожали расправой и она боялась за свою жизнь. Выяснилось, что в ночь на 10 августа 2002 года двое сотрудников милиции с девушками приехали в лес. Компания распивала спиртные напитки. Позже между милиционерами и потерпевшими возникла ссора, во время которой обвиняемые зарубили потерпевших топором, после чего попытались сжечь их тела. По словам свидетельницы, ей удалось спастись, так как в тот день ее в компании подозреваемых заметил охотник и предложил увезти в поселок на мотоцикле.

В декабре 2019 года в СКР сообщили о возобновлении расследования и задержании двоих подозреваемых — сотрудника охраны Дмитрия Истомина и экс-сотрудника МВД Евгения Инкина. Летом 2021 года дело поступило на рассмотрение в суд.