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Звезда «Ледникового периода» рассказал о квартире детства

Российский актер Иван Колесников в детстве проживал в районе станции метро «Белорусская»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер, звезда шоу «Ледниковый период» Иван Колесников рассказал о московской квартире, где провел свое детство. Семья артиста проживала в центре столицы. Актер поделился подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Колесников рассказал, что родился в Москве и что является коренным жителем столицы в пятом поколении. С детства он проживал в районе станции метро «Белорусская» — семья актера владела квартирой площадью 36 квадратных метров в Большом грузинском переулке. Позже Колесников переехал на улицу Трифоновская, где проживает и сейчас.

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«Когда я был маленький, мы с братом ходили кататься на коньках на Патрики (Патриаршие пруды — прим. "Ленты.ру"). Прямо надевали дома коньки и шли в них пешком, потому что до места было относительно недалеко. В общем-то, мое детство было шикарным и у меня нет плохих воспоминаний, учитывая тот факт, что мы жили очень бедно», — рассказал Колесников.

Ранее о квартире своего детства рассказала бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. Вместе с семьей артистка проживала в двухкомнатной коммуналке в Санкт-Петербурге, где ей приходилось мыться в тазу или раковине. Позже отец певицы огородил часть кухни и установил там ванну.

Нина Ташевская
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