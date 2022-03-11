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Уроженец Узбекистана потерял российское гражданство за призывы к терроризму

В Кургане полиция лишила уроженца Узбекистана гражданства России за призывы к терроризиму

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Управление МВД по Курганской области отменило решение о наделении российским гражданством уроженца Узбекистана, разместившего в соцсети призывы к совершению террористических преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина получил гражданство России в 2017 году. Позже он стал сторонником радикальной идеологии ислама и запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Находясь в Кургане, мужчина опубликовал во «ВКонтакте» видео- и аудиозаписи, пропагандирующие терроризм и призывающие к участию в деятельности ИГ на территории России.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ, после чего против уроженца Узбекистана было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2021 года суд признал его виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей. После этого он потерял российское гражданство, после его лишения у мужчины был изъят паспорт гражданина России, а сам он должен покинуть территорию страны.

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Любовь Ширижик
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