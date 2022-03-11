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Российский бизнес попросил для себя особый курс рубля

Глава «Опоры России» Калинин попросил зафиксировать для бизнеса досанкционный курс рубля

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Предприниматели, бизнес которых связан с импортом продуктов, попросили российское правительство ввести для них особый курс рубля, чтобы определять размер таможенных пошлин. Об этом говорится в письме главы объединения малого и среднего бизнеса «Опора России» Александра Калинина министру финансов Антону Силуанову, на которое ссылаются «Ведомости».

Речь идет о фиксации стоимости долларов и евро на досанкционном уровне, то есть на момент заключения контрактов на импорт. В противном случае предпринимателям грозит значительный рост издержек, ведь курс рубля упал почти в полтора раза.

Калинин заметил, что такая мера не приведет к выпадающим доходам для бюджета, поскольку тот в любом случае получит запланированную сумму. Тем не менее для бизнеса, который и так столкнулся с непредсказуемыми проблемами, снижение расходов хотя бы в этом направлении поможет удержаться на плаву.

Президент «Опоры России» подчеркнул, что расходы на логистику, ослабление национальной валюты и повышение таможенных пошлин могут закончиться подорожанием товаров в два раза уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет порекомендовать кабмину разработать план мер по созданию товарных запасов для бесперебойного функционирования экономики. Депутаты также полагают, что правительство должно представить план по поддержке основных категорий потребителей.

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Платон Щукин
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