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Разрешение Meta призывать к насилию сравнили с раздачей оружия на Украине

Александр Малькевич: снятие Meta запрета на призывы к насилию — прямая угроза россиянам

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Снятие корпорацией Meta запрета на публикацию призывов к насильственным действам в отношении россиян вопреки своим же принципам является исключительно политическим решением, продиктованным полномасштабной информационной войной против России. Об этом в своем телеграм-канале заявил Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет. Так он прокомментировал информацию о том, что американская компания Meta Platforms временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. По словам Александра Малькевича, распространение подобных призывов к насилию — «это прямая угроза российским пользователям Facebook и Instagram».

«Не секрет, что наибольшее число социальных реакций в социальных сетях приносят именно деструктивные публикации: фейки, провокации, призывы к насилию или нарушению закона. Бизнес-модель Metа построена на том, что чем больше ненависти на платформе, тем выше пользовательское вовлечение, а, следовательно, тем больше денег на рекламе зарабатывают соцсети. Кому война, а кому мать родная. Платформы Meta уже давно не придерживаются принципа нейтральности и свободы слова, они сами решают, кому говорить позволено, а кому нет, кому можно устроить настоящую травлю с угрозами жизни, а чьи действия оправдать», — отметил Александр Малькевич.

Он напомнил, что ранее Facebook временно разрешил своим пользователям восхвалять неонационалистический украинский батальон «Азов» (запрещенная в России организация — долгое время он был на платформе запрещен наравне с Ку-клукс-кланом и Исламским государством (запрещен на территории РФ).

«Теперь же он разрешил призывы к убийству наших соотечественников и главы государства. Из орудия информационной войны Meta превращается в настоящего сторонника национализма, пособника нацизма», — заявил эксперт.

По его словам, наивно полагать, что Facebook и Instagram — это всего лишь соцсети для общения и выкладывания фотографий, «сейчас это мощная, агрессивная, озлобленная, а главное — политизированная сила, которая не считается ни с этикой, ни с собственными правилами, ни с законами стран».

«Произошедшее — это практически полный аналог бесконтрольной раздачи оружия и вооружения уголовников, имевших место в Киеве и других городах Украины. Цель всего этого — распространение агрессивной русофобии, гебельсизация социальных сетей и развязывание рук экстремистам», — добавил Александр Малькевич.

Свою публикацию он назвал открытым обращением в Следственный Комитет России с просьбой проверить действия компании Facebook на предмет содействия распространению экстремизма. «Уверен, что не бывает «временного экстремизма». Он либо есть, либо его нет. И когда он есть, он должен получить по заслугам», — резюмировал он.

Ранее в российской дипмиссии. В посольстве РФ в США заявили, что действия ИТ-гиганта являются свидетельством того, что против России ведет информационная война без правил. «Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам, — подчеркнули в диппредставительстве. — Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов».

«То, что делает Meta, называется «разжигание межнациональной розни» – и квалифицируется по российским законам как экстремизм. Да и не нужно быть знатоком законов, чтобы понять: корпорация умышленно стравливает целые этносы между собой. Думаю, правовая оценка таких действий не заставит себя долго ждать. Экстремистские организации не имеют право действовать на территории РФ», — написал в своем Telegram-канале заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что деятельность Facebook и Instagram в России следует запретить.

Роскомнадзор уже направил корпорации Meta требование официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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Татьяна Романова
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