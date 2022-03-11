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Россиянам начнут выдавать переводы из иностранных банков только в рублях

Россиянам с 12 марта начнут выдавать переводы из иностранных банков только в рублях

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 12 марта россиянам начнут выдавать средства, полученные в качестве переводов из иностранных банков, только в рублях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Центробанка (ЦБ), опубликованном на сайте.

Кроме того, выдаваться исключительно в рублях будут и средства с электронных кошельков.

«Конвертация производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют по отношению к рублю», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ обязал банки вернуть россиянам комиссии, которые были получены при выдаче валюты физическим лицам.

Перед этим Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября россиянам, имеющим валютные счета и вклады, будет гарантирована сохранность средств в валюте, однако получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов. Такое правило касается лишь уже действующих счетов.

Марина Совина
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