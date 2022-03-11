Выявлена опасность лунного грунта для человека

Ученые из Сеченовского университета выявили вред лунного грунта для здоровья

Отечественные исследователи из Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова выявили опасность, которую представляет лунный грунт для здоровья человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

В результате химического анализа образцов грунта ученые пришли к выводу, что основа его состава — реголит, который содержит также хром, бериллий, никель и кобальт. Эти элементы способны негативно воздействовать на здоровье и самочувствие человека, поражая дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Кроме того, взаимодействие с этими веществами может привести к раздражению кожи, поражению печени, почек, и центральной нервной системы.

Специалисты подчеркнули, что эти факторы необходимо принять во внимание при колонизации Луны. Для безопасного функционирования лунной базы необходимо постоянно наблюдать за количеством этих элементов в пыли, которая оседает на скафандрах и оборудовании, а также обеспечить очистку от нее.

В феврале 2022 года российские ученые из НИУ ВШЭ смогли объяснить левитацию и движение заряженных частиц пыли над освещенной солнечным светом лунной поверхностью с помощью моделирования.