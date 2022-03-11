В Госдуме предупредили об опасности дефолта в США

Депутат Госдумы Гутенев сравнил возможность дефолта в России и США

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что если сравнивать опасность дефолта в России и в США, то для Вашингтона угроза выглядит более реальной. Таким образом он прокомментировал для RT предупреждение директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

Депутат подчеркнул, что возможность дефолта в США обусловлена «их эмиссионной политикой, отрицательным внешнеторговым балансом и прочими диспропорциями их национальной экономики». По словам депутата, Россия, в отличие от США, обладает качественным человеческим потенциалом, имеет высокую устойчивость и огромные сырьевые запасы.

Кроме того, минусом для США, уверен Гутенев, является доверие к доллару. Что касается дефолта в России, то политик считает, что такие слухи порождены политическим заказным популизмом.

Георгиева отмечала, что экономические санкции, которые развитые страны ввели в отношении России, столкнули национальную экономику в рецессию. На этом фоне, указала она, дефолт в России не выглядит невероятным событием.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's дважды понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валютах, сначала с «Baa3» до «B3», а затем — с «B3» до «Ca». Второй рейтинг означает практически неизбежный дефолт.

К такому же выводу пришли эксперты другого международного рейтингового агентства Fitch. Российский рейтинг понижен с «В» до «С», что означает неизбежный дефолт.