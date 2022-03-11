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Американцы согласились продавать интимные фото для оплаты жилья

Жители США оказались готовы на работу в порно-индустрии ради жизни в любимом городе

Фото: Shutterstock

Американцы рассказали, на что готовы пойти ради жизни в любимом городе. Проведенный компанией Cinch Home Services опрос показал, что многие согласны продавать интимные фото, жить «в шкафу» и устроиться на вторую работу, чтобы покрыть счета за аренду.

В опросе приняли участие 1067 жителей США. У многих из них городами мечты оказались Нью-Йорк, Сан-Диего и Лос-Анджелес. Согласно докладу, в этих местах людей больше всего привлекают менталитет, развитая развлекательная индустрия и парки. Ради переезда туда 36,4 процента респондентов готовы питаться только дешевой едой, 35,4 — найти вторую работу, 30,9 — жить «в шкафу», чтобы сэкономить на аренде, 24,2 — отказаться от машины, а 18,2 — завести аккаунт на OnlyFans и стать частью порно-индустрии.

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Около 44 процентов участников опроса уже переехали в свой любимый город. Их попросили рассказать о жертвах, на которые пришлось пойти ради этого. 32,4 процента респондентов устроились на вторую работу, 28,2 — питались дешевой едой и 29,9 — жили «в шкафу». Кроме того, многие респонденты делили однокомнатную квартиру с несколькими людьми, так как не имели возможность оплатить жилье самостоятельно.

Ранее жительница Австралии разбогатела благодаря продаже интимных фото пользователям OnlyFans. До пандемии мать двоих детей Люси Бэнкс работала в банке, но во время карантина нашла источник дополнительного заработка. Через два года хобби стало основным источником дохода. На данный момент Люси зарабатывает около 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

Александра Качан
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