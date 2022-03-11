В Госдуме назвали приманкой обещание Украине стать членом НАТО

Депутат Госдумы Белик назвал приманкой обещание Украине стать членом НАТО

Обещание Украине стать членом НАТО остается приманкой, с ее помощью можно заставлять киевские власти принимать удобные западным странам решения. Так его назвал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

«"Зрада" в переводе с украинского означает "предательство". Именно этим емким словом можно охарактеризовать политику Евросоюза по отношению к Украине, проводимую в последние восемь лет», — добавил парламентарий.

По его словам, так называемая помощь, о которой говорили украинские СМИ, содержала в себе много подводных камней и негативных последствий для страны, отметил Белик.

Руководству Украины давно пора избавиться от иллюзий дружбы с Евросоюзом, ведь тот относится к Киеву не только не как к равным, но даже не как к младшим партнерам, подчеркнул депутат. «Обещание о вступлении в НАТО может остаться некой "морковкой", которой удобно заманивать в подходящий момент, заставляя украинские элиты принимать удобные для Европы решения», — резюмировал Белик.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска или самолеты на Украину, так как это, скорее всего, спровоцирует «полномасштабную войну» с Россией.