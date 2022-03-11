Мужчину арестовали после антироссийского перформанса в винном отделе

Жителя Великобритании доставили в полицию после скандала из-за российской водки в магазине

В британском городе Базилдоне, графство Эссекс, мужчина попал в полицию после того как устроил антироссийский перформанс в винном отделе местного супермаркета. Об этом пишет Independent.

59-летний Майк Окельфорд забрел в магазин в поисках перекуса и случайно обратил внимание на полки с крепким алкоголем, которые оказались заставлены русской водкой. Это зрелище возмутило британца, который, как оказалось, внимательно следит за ходом российской спецоперации на территории Украины и вводимыми Западом против России санкциями. Мужчина решил проявить свою «гражданскую позицию», собрал все бутылки русской водки в одну тележку и позвал управляющих. Их он призвал немедленно изъять русскую водку из продажи.

«Меня оскорбил тот факт, что они продавали русскую водку, учитывая все то, что сделала Россия, и учитывая санкции (...) Я проверил все бутылки и убрал с полок те из них, что были разлиты в Санкт-Петербурге», — приводит Independent слова британца.

Впрочем, Окельфорд признается, что причиной ареста стала вовсе не его гражданская позиция — полиция задержала мужчину после того как он обругал персонал магазина, а затем отказался назвать констеблям свой адрес. Однако британец уверен, что обвинений против него выдвигать не станут.

Как уточняет Independent, после конфликта вся русская водка пропала с полок этого магазина.

Санкции в отношении России, ее экономики и ряда граждан были введены после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обратившиеся к России за помощью ДНР и ЛНР. Санкции были введены в том числе в отношении президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова