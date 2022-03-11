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Кремль заявил о высокой атмосфере ненависти к россиянам

Пресс-секретарь Путина Песков призвал россиян в западных странах быть начеку

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В ряде стран Запада сейчас высока атмосфера ненависти к россиянам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 11 марта, сообщает РИА Новости.

Он посоветовал российским гражданам проявлять осторожность и быть начеку в связи с этими обстоятельствами.

По мнению Пескова, настоящий русский не должен стыдиться за свое происхождение.

«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что санкции, которые вводят страны Запада и США, сродни объявлению войны.

Глава государства подчеркнул, что введение другими странами подобных мер является одним из способов борьбы с Россией.

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Анна Щербакова
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