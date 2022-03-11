В России выросли цены на контактные линзы и оптику

Стоимость контактных линз и оптики в России увеличилась на 30–40%

Стоимость контактных линз и оптики для изготовления очков в России увеличилась в среднем на 30–40 процентов, передают «Известия».

Директор сети «Интероптика» Евгений Веселов заявил, что цены на очки вырастут непропорционально росту цен на линзы, поскольку многие поставщики успели закупить оправы для очков по старому курсу. Веселов считает, что после снижения волатильности рубля цены несколько выровняются, и будет проведена коррекция.

Владелец сети салонов оптики Harrycoopers Махмуд Тамимдаров рассказал, что доля отечественного производства на российском рынке линз очень мала, а материалы российские производители закупают за границей. Специалист объяснил, что компании сейчас жертвуют маржинальностью, «потому что понимают, что для потребителя такой рост цен будет шоковым».

Махмудов также пообещал отсутствие дефицита на линзы. По его словам, проблем с логистикой сейчас нет, к тому же, рынок оптических линз держит большие склады в России. Известно, что на контактные линзы и линзы для очков зарубежного производства в России приходится 99,9 процентов и 95 процентов продаж. Заменить подорожавшие товары на местные аналоги оперативно не получится — пока их попросту нет.

Ранее сообщалось, что производитель и дистрибутор продукции Coca-Cola компания «Coca-Cola HBC Россия» планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. Стоимость напитков вырастет на 15-30 процентов с 14 марта. Отмечается, что компания уже сообщила своим клиентам об этом решении.