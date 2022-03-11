Россиянам дали прогноз по ценам на новостройки, вторичку и дачи

Риелтор Барсуков предсказал падение стоимости жилья на вторичном рынке

Ценообразование на рынке недвижимости в ближайшее время зависит от мер государственной поддержки, которые могут быть приняты государством в ближайшее время, рассказал «Ленте.ру» эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Он поделился прогнозом относительно изменения ценников на новостройки, вторичное жилье и загородную недвижимость в Москве и Подмосковье.

Новостройки

«На сегодняшний момент, если всю ситуацию рассматривать в комплексе, на мой взгляд, вероятность того, что цены на новостройки вырастут — процентов 30, что останутся на том же уровне — процентов 40-50, и остаток за то, что упадут. Грубо говоря, я больше склонен полагать, что, когда эта волна ажиотажа схлынет, цены на новостройки останутся на том же уровне либо слегка упадут», — поделился эксперт, обращая внимание на то, что ситуация может измениться в любой момент.

Так, цены на новостройки могут немного вырасти, если определенным образом изменятся контуры государственной поддержки застройщиков.

«Сейчас господдержка свои контуры не изменила, и у нас до сих пор размер кредита 3 миллиона рублей по господдержке, чтобы была льготная ставка по ипотеке. Государство всегда застройщиков поддерживало, поэтому, по моим ощущениям, скорее всего, этот лимит будет увеличен, как ранее это было для крупных городов 12 миллионов рублей. Если это так и будет, и ставка по ипотеке пускай даже вырастет до 9-10 процентов, то это подогреет определенным образом спрос на рынок новостроек и, вполне возможно, что цены немного вырастут», — рассказал эксперт.

По словам Барсукова, так как все взаимосвязано, ситуация на рынке недвижимости зависит, в целом, от мер поддержки экономики, которые будут приняты правительством и Центральным Банком, в том числе, от скорости уменьшения ключевой ставки и сроков окончания спецоперации на Украине.

Вторичное жилье

Если государство не поддержит вторичный рынок, цены на этот тип недвижимости будут ниже, чем на новостройки, считает эксперт. По его мнению, больше шансов получить поддержку от государства на сегодняшний день имеют именно застройщики, нежели вторичный рынок, и в таком случае цены на нем уменьшатся.

Вторичный рынок будет бороться за ипотечника, который идет по низкой ставке на новостройку. А чем может бороться вторичка? Только ценой ниже, чем на новостройки, соответственно, если мой прогноз был 20-30, что цены на рынке новостроек упадут, и больше за то, что цены останутся на том же уровне, то, с точки зрения вторички, на сегодня процентов 10 — что цены вырастут, процентов 40 — что цены останутся на том же уровне, и процентов 50 — что цены упадут Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость»

По его словам, цены могут упасть примерно на 20-30 процентов, то есть однокомнатную квартиру, которая будет стоить на рынке новостроек 10 миллионов рублей, можно будет приобрести на вторичке за 8 миллионов. Эксперт обратил внимание на то, что этот прогноз сделан в рамках текущей ситуации, и уже завтра все может измениться кардинальным образом.

Дачи

В случае, если меры господдержки, которые будут направлены на застройщиков, не коснутся тех, кто строит коттеджные поселки, спрос на загородную недвижимость не образуется, и в плане ценообразования она будет идти по тому же прогнозу, что и вторичное жилье, предположил Барсуков.

«Банки в последнее время стали более лояльно кредитовать загородную недвижимость, но загородная недвижимость для банка сейчас станет более проблематичной, потому что банки считают, что загородка менее ликвидна, и, в целом, может быть, оправдано, потому что люди, которые уезжают загород, продают свою квартиру, а если на вторичном рынке нет покупателей, то, что они продадут, чтобы купить загород?» — отметил эксперт.

Ранее аналитики констатировали усиление индексации цен на рынке новостроек. Если в январе 2022 года новое жилье подорожало на 0,2 процента, то в феврале — на 2,2 процента, свидетельствуют данные ЦИАН.