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Отказ вернуть деньги россиянам за подарочные карты назвали нарушением закона

Юрист Владимир Кузнецов назвал отказ брендов возвращать деньги за сертификаты незаконным

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Аннулирование подарочных сертификатов без возврата денег владельцам может нанести серьезный ущерб репутации брендов. Об этом вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов сообщил «Газете.Ru».

По словам юриста, на фоне прекращения деятельности зарубежных компаний в России многие жители страны столкнулись с возражениями при попытке вернуть средства за неиспользованные подарочные карты. Подобные отказы представителей брендов Кузнецов назвал нарушением закона.

«В соответствии со статьей 23.1 "Закона о защите прав потребителей", номинал сертификата или остаток непотраченной суммы должен быть возвращен в течение 10 календарных дней после написания заявления о возврате», — подчеркнул он.

Ранее в марте россияне массово пожаловались в социальных сетях на то, что магазины, ушедшие с отечественного рынка на фоне ситуации с Украиной, не предоставляют возможность потратить деньги на подарочных картах. Известно, что с подобной проблемой столкнулись сотни клиентов, которые суммарно не могут реализовать миллиарды рублей.

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Карина Черных
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