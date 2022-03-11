Отказ вернуть деньги россиянам за подарочные карты назвали нарушением закона

Юрист Владимир Кузнецов назвал отказ брендов возвращать деньги за сертификаты незаконным

Аннулирование подарочных сертификатов без возврата денег владельцам может нанести серьезный ущерб репутации брендов. Об этом вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов сообщил «Газете.Ru».

По словам юриста, на фоне прекращения деятельности зарубежных компаний в России многие жители страны столкнулись с возражениями при попытке вернуть средства за неиспользованные подарочные карты. Подобные отказы представителей брендов Кузнецов назвал нарушением закона.

«В соответствии со статьей 23.1 "Закона о защите прав потребителей", номинал сертификата или остаток непотраченной суммы должен быть возвращен в течение 10 календарных дней после написания заявления о возврате», — подчеркнул он.

Ранее в марте россияне массово пожаловались в социальных сетях на то, что магазины, ушедшие с отечественного рынка на фоне ситуации с Украиной, не предоставляют возможность потратить деньги на подарочных картах. Известно, что с подобной проблемой столкнулись сотни клиентов, которые суммарно не могут реализовать миллиарды рублей.