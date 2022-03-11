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Названы законные способы отследить местонахождение человека по телефону

Гендиректор TelecomDaily: следить за человеком можно с помощью программ-пеленгаторов

Фото: Unsplash

Для отслеживания местонахождение человека по телефону не требуется особого разрешение от госорганов. Об этом рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, его слова приводит «Пятый канал».

По словам эксперта, в некоторые мессенджеры встроена функция трансляции геолокации. Другим законным способом узнать местонахождение человека Кусков назвал «родительский контроль», который позволяет родителям отслеживать перемещением своих детей.

Кроме того, следить за человеком можно при помощи специальных программ-пеленгаторов, которые устанавливаются на смартфон. По USSD-запросу они могут определить, где в данный момент находится устройство, а соответственно — и его владелец. В то же время Кусков подчеркнул, что подобные приложения должны устанавливаться с разрешения владельца гаджета. Установка программы без ведома является противоправным действием, предупредил эксперт.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал россиянам необычные признаки слежки за смартфоном. По его словам, на слежку указывают несколько признаков.

Ксения Назарова
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