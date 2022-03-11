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В ЛДПР отреагировали на новости о пришедшем в сознание Жириновском

Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин отказался комментировать приход в сознание Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин отказался комментировать информацию о состоянии лидера партии Владимира Жириновского.

Ранее в ТАСС сообщили со ссылкой на источник, что политик выведен из медикаментозного сна, находится в сознании и получает документы от помощников.

«Никаких комментариев по этому поводу дать не могу», — заявил он.

О госпитализации председателя ЛДПР в центральную клиническую больницу стало известно 2 февраля. Сообщалось, что в больницу он попал из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом COVID-19. Позднее СМИ сообщали, что у Жириновского якобы 75-процентное поражение легких. В ЛДПР эту информацию опровергли.

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Екатерина Смирная
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