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Стало известно о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Жириновский выведен из медикаментозного сна и находится в сознании

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна и находится в сознании. О состоянии политика со ссылкой на источник в пятницу, 11 марта, пишет ТАСС.

Жириновский попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) из-за последствий заражения омикрон-штаммом коронавируса в конце января, но о его госпитализации стало известно только в начале февраля. Ранее сам он рассказывал, что восемь раз привился от COVID-19.

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Продолжительное время лидер ЛДПР находился в стабильно тяжелом состоянии и был подключен к ИВЛ.

В конце февраля в пресс-службе партии Жириновского рассказали, что он в постепенно идет на поправку. Отмечалось, что на реабилитацию потребуется время и врачи сами решают, какие средства лечения нужно применять.

8 марта сообщалось, что его состояние по-прежнему оценивается врачами как стабильно тяжелое, но постепенно ухудшается.

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Евгения Куликова
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