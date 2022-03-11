Пытавшийся скрыться со взяткой от студентов завкафедрой сбил сотрудников ФСБ

В Пятигорске завкафедрой медвуза после получения взятки от студентов сбил сотрудников ФСБ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего заведующего кафедры патологии Пятигорского медико-фармацевтического института, его подозревают в коррупции и наезде на сотрудников ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчине вменяются статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным следствия, в феврале 2022 года подозреваемый получил от посредника взятку в 94 тысячи рублей. Вознаграждение предназначалось за успешный прием экзамена у студентов трех групп без проверки их знаний.

В ходе документирования преступления завкафедрой попытался скрыться на личном автомобиле и сбил троих сотрудников управления ФСБ по Ставропольскому краю, в результате чего они получили травмы, повлекшие легкий и средний тяжести вред здоровью.