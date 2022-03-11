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Норвегия призвала «заботиться о русских»

В МИД Норвегии призвали заботиться о русских и выступать против разжигания ненависти
Анникен Хюитфельдт

Анникен Хюитфельдт. Фото: Yves Herman / Reuters

На фоне всплеска русофобии из-за ситуации на Украине власти Норвегии призвали не допустить дискриминации в адрес российских граждан. Соответствующее заявление министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт на русском языке опубликовано в Twitter норвежского МИД.

Дипломат подчеркнула, что народ России не несет ответственности за действия властей. Она заявила, что реакция Осло направлена на российские власти, а не на мирных граждан.

«Мы должны заботиться о русских в нашем обществе и выступать против разжигания ненависти», — заключила Хюитфельдт.

Ранее сообщалось, что неизвестные граждане подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова в Берлине. Правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, но был нанесен ущерб зданию.

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Виктория Кондратьева
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