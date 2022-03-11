Украинских военных обвинили в создании опорных пунктов в школах Мариуполя

Глава ДНР Пушилин обвинил ВСУ в создании опорных пунктов в школах и жилых домах Мариуполя

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил украинских военных в создании опорных пунктов в школах, детсадах и жилых домах Мариуполя. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин рассказал, что подразделения Народной милиции (НМ) ДНР продолжают зачистку левобережного района Мариуполя. Он также отметил, что продвижение сил республики осложняется действиями противника.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточивают опорные пункты в школах, детских садах и на верхних этажах многоэтажных жилых домов. «Наша задача — сохранить жизнь гражданских лиц», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военные Донецкой народной республики освободили город Волноваха и взяли под контроль еще три населенных пункта. Он также добавил, что подразделения НМ ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.