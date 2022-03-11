США назвали условие ослабления санкционного давления на Россию

Прайс заявил, что США не смягчат санкции против РФ при нынешнем курсе Путина на Украине

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал условие ослабления санкционного давления на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США и их союзники не смягчат санкции против Москвы, пока президент России Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте на Украине.

«Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс», — заявил он.

Санкции Запада в отношении России были введены после того, как 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. До этого глава государства подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

