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США назвали условие ослабления санкционного давления на Россию

Прайс заявил, что США не смягчат санкции против РФ при нынешнем курсе Путина на Украине
Нед Прайс

Нед Прайс . Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал условие ослабления санкционного давления на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США и их союзники не смягчат санкции против Москвы, пока президент России Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте на Украине.

«Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс», — заявил он.

Санкции Запада в отношении России были введены после того, как 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. До этого глава государства подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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