США назвали условие ослабления санкционного давления на Россию
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал условие ослабления санкционного давления на Россию. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, США и их союзники не смягчат санкции против Москвы, пока президент России Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте на Украине.
«Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс», — заявил он.
Санкции Запада в отношении России были введены после того, как 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. До этого глава государства подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).