Украина анонсировала открытие нескольких гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Верещук анонсировала открытие гумкоридоров для эвакуации жителей

Вице-премьер Украины Ирина Верещук анонсировала открытие нескольких гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, передает ТАСС.

«Мы открываем очередные гуманитарные маршруты», — сказала Верещук журналистам.

Коридоры будут пролегать по следующим направлениям: Мариуполь — Запорожье, Пологи — Запорожье, Волноваха — Покровск, Энергодар — Запорожье, Изюм — Лозовая. Кроме того, маршруты будут открыты из населенных пунктов Киевской области в направлении Киева и Житомира.

Ранее Евросоюз поддержал открытие гуманитарных коридоров на территории Украине и призвал к дальнейшим шагам для эвакуации мирного населения. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подчеркнул, что прекращение огня и режим тишины должны беспрекословно соблюдаться.