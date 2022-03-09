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В ЕС поддержали открытие гумкоридоров на Украине

Представитель ЕС Стано призвал к дальнейшему открытию гуманитарных коридоров на Украине

Фото: Felipe Dana / AP

Европейский союз (ЕС) поддержал открытие гуманитарных коридоров на Украине и призвал к дальнейшим шагам для эвакуации мирного населения. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, подобные коридоры должны быть разработаны в соответствии с международным гуманитарным правом для обеспечения безопасности гражданских лиц и гуманитарных работников. Представитель Евросоюза также отметил, что прекращение огня и режим тишины должны беспрекословно соблюдаться.

«Мы подчеркиваем, что президент [России Владимир] Путин должен разрешить доставку гуманитарной помощи в Украину», — призвал он.

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6 марта заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские националисты расстреляли группу мирных жителей, которые покидали Мариуполь по гуманитарному коридору. По его словам, двое человек погибли. Минобороны России, в свою очередь, обвиняло Киев в нежелании согласовывать эвакуацию мирных жителей.

9 марта Россия вновь объявила режим тишины с 9:00 до 21:00 по московскому времени и сообщила об открытии гуманитарных коридоров из ряда украинских городов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук, в свою очередь, рассказала, что Москва и Киев договорились открыть несколько новых гуманитарных коридоров, а также продолжить эвакуацию гражданских по утвержденным ранее.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Валентина Шварцман
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